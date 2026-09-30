De captura por armas a investigación por extorsiones: así cayó una presunta red del Clan del Golfo en Yolombó

Lo que comenzó como una captura en flagrancia contra tres hombres en Yolombó (nordeste antioqueño) por porte de armas, culminó con un caso por presuntas extorsiones del Clan del Golfo a los comerciantes de esa zona del departamento.

La aprehensión se produjo en los pasados días en una operación conjunta entre el Gaula Antioquia, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Estación de Policía de Yolombó.

Le recomendamos leer: Operativo contra el Clan del Golfo en Antioquia deja a alias Niche abatido, 3 capturados y 7 secuestrados rescatados

Allí se produjo la captura de tres sujetos reconocidos con los alias de “Kike”, “Bryan” y “Cristian”, a quienes les incautaron tres revólveres calibre 38, 17 cartuchos para este tipo de arma, dos teléfonos celulares y 95 estopines.

Asimismo, fueron hallados cuatro parches de tela alusivos a un grupo criminal (la Policía no precisó si eran del mismo Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia), un cuerpo de arma de fuego tipo pistola, un proveedor y 24 cartuchos calibre 9 milímetros.

El comandante del departamento de Policía Antioquia, coronel Luis Fernando Muñoz, indicó que empezaron a ser judicializados por los presuntos delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

No obstante, las acciones de investigación del Gaula habrían permitido también acopiar indicios de que estas personas serían también responsables de acciones encaminadas a exigir dinero a comerciantes y ganaderos bajo la amenaza de que si no lo hacían, atentarían contra sus vidas y sus bienes.

El coronel Libardo Fabio Ojeda, director nacional de ese cuerpo creado para combatir el secuestro y la extorsión, apuntó que estos “mantenían azotados a mineros, ganaderos, comerciantes y habitantes de la región”.

En días previos había sido capturada en el vecino municipio de Gómez Plata otra mujer, de 19 años, a quien la sindican de ser copartícipe de esas actividades.