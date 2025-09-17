x

Capturan en Bucaramanga a hombre acusado de atraer mujeres por redes para agredirlas sexualmente

Una cita por redes sociales terminó en terror para una mujer en Floridablanca: fingió estar muerta para escapar de un agresor que hoy enfrenta a la justicia en Bucaramanga.

  • El hombre, identificado como Gonzalo Castillo Sepúlveda, fue capturado en vía pública en un barrio conocido como El Prado. Imagen: Policía Metropolitana de Bucaramanga.
El Colombiano
El Colombiano
hace 25 minutos
bookmark

La Policía Metropolitana de Bucaramanga detuvo a Gonzalo Castillo Sepúlveda, de 44 años, señalado de contactar a mujeres a través de redes sociales con falsas ofertas laborales y posteriormente agredirlas en zonas despobladas.

El caso más reciente ocurrió en abril, cuando una mujer de 51 años denunció que el hombre, tras ganarse su confianza en una aplicación de citas, la llevó a la vereda Los Cauchos, en Floridablanca. Allí la golpeó, le robó el celular e intentó abusarla sexualmente. La víctima logró escapar al fingir que estaba muerta.

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Quintero, explicó que Castillo es considerado un delincuente peligroso y resaltó la valentía de la víctima, cuya reacción rápida evitó un desenlace fatal.

La captura se produjo en vía pública, en el barrio El Prado, durante un operativo conjunto entre la Sijín y el Celit, en cumplimiento de la orden emitida por un juzgado de Vetas. Según las autoridades, Castillo presenta antecedentes por hurto, porte ilegal de armas y receptación.

Ahora deberá responder por tentativa de acceso carnal violento, acto sexual violento agravado, lesiones personales y hurto calificado. Fue dejado a disposición de la Fiscalía 04 Caivas y presentado ante un juez de control de garantías que definirá su situación jurídica.

Utilidad para la vida