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Capturaron a hombre de 89 años, señalado de herir a cuatro personas durante tiroteo en Atenas

El adulto mayor portaba una escopeta y habría herido a tres personas en las piernas. Más tarde fue localizado a unos 200 km del centro de Atenas, en Grecia. Esto se sabe.

  • Un señor de 89 años protagonizó un tiroteo en el centro de Atenas, en Grecia. Cuatro personas resultaron heridas. FOTOS: Capturas de pantalla - Televisión Live You Skai
    Un señor de 89 años protagonizó un tiroteo en el centro de Atenas, en Grecia. Cuatro personas resultaron heridas. FOTOS: Capturas de pantalla - Televisión Live You Skai
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 2 horas
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La policía griega arrestó este martes a un hombre de 89 años sospechoso de ser el autor de dos tiroteos en oficinas del Organismo Nacional de Seguridad Social (EFKA), ubicadas en Atenas, Grecia, que dejaron cuatro heridos leves, según la agencia de prensa griega ANA.

El anciano, presentado como una persona con trastornos psicológicos y quien portaba una escopeta, fue detenido en Patras, la tercera ciudad del país situada a más de 200 km de Atenas, tras varias horas de fuga.

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Fue localizado en un hotel cercano a la estación de autobuses de esta ciudad portuaria y se encontraba en posesión de un arma, según la cadena de televisión pública ERT. Más temprano había abandonado un fusil de caza mientras huía del tribunal en el centro de Atenas, donde acababa de herir levemente en las piernas a tres personas, según ANA.

Estas tres personas, empleados del tribunal, fueron trasladadas al hospital junto con otra funcionaria judicial que sufrió un estado de shock, según la misma fuente.

“Estábamos en el patio del Tribunal de Apelación cuando de repente la gente empezó a correr. Un anciano con una gabardina azul entró en la oficina número 23, disparó tres veces al suelo y dejó la escopeta sobre la fotocopiadora”, dijo un testigo al medio Skai.

Todas las víctimas se encuentran fuera de peligro, precisó la cadena ERT. Un poco antes, el hombre también había herido levemente en la pierna a un empleado en una oficina de la Seguridad Social griega.

La cadena ERT difundió un video de cámaras de seguridad que muestra al presunto sospechoso, vestido con abrigo oscuro y gorra, saliendo a pie de las instalaciones de la Seguridad Social sin prisa aparente.

El hombre, que estuvo internado en 2018 en un hospital psiquiátrico, dejó en el tribunal cartas en las que se quejaba de no haber podido cobrar su pensión, según medios griegos.

Siga leyendo: El sospechoso de disparar en gala de medios es imputado por intento de asesinar a Trump

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