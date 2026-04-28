Capturaron a hombre de 89 años, señalado de herir a cuatro personas durante tiroteo en Atenas

La policía griega arrestó este martes a un hombre de 89 años sospechoso de ser el autor de dos tiroteos en oficinas del Organismo Nacional de Seguridad Social (EFKA), ubicadas en Atenas, Grecia, que dejaron cuatro heridos leves, según la agencia de prensa griega ANA.

El anciano, presentado como una persona con trastornos psicológicos y quien portaba una escopeta, fue detenido en Patras, la tercera ciudad del país situada a más de 200 km de Atenas, tras varias horas de fuga.

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Fue localizado en un hotel cercano a la estación de autobuses de esta ciudad portuaria y se encontraba en posesión de un arma, según la cadena de televisión pública ERT. Más temprano había abandonado un fusil de caza mientras huía del tribunal en el centro de Atenas, donde acababa de herir levemente en las piernas a tres personas, según ANA.

Estas tres personas, empleados del tribunal, fueron trasladadas al hospital junto con otra funcionaria judicial que sufrió un estado de shock, según la misma fuente.