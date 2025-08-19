Capturaron en Medellín a hombre con boa constrictor: la alimentaba con conejos vivos

Un operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y las autoridades ambientales de Medellín permitió la captura de un hombre en el barrio Castilla, señalado de mantener en su vivienda una boa constrictor, especie silvestre protegida en Colombia, y un conejo que presuntamente iba a ser utilizado como alimento para el reptil.
El procedimiento, realizado a mediados de agosto, terminó con la incautación de ambos animales y con la judicialización del responsable, quien deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables.