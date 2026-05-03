Capturaron a “La Costeña” y “Ojo Picho” por el asesinato del comerciante Darío Vergara en Támesis, Antioquia

Pasaron seis meses hasta que se llevaron a cabo las primeras capturas de las personas que estarían implicadas en el asesinato del comerciante y líder comunitario Darío de Jesús Vergara López, quien perdió la vida el 18 de noviembre de 2025 cuando fue abordado por hombres armados en la vereda Río Frío, ubicada en el municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño. En contexto: Tras dos años y tres días, en Támesis (Antioquia) se volvió a registrar un asesinato: la víctima fue un comerciante A Darío, a quien llamaban “El Grillo”, le propinaron varios disparos hasta quitarle la vida. Los sicarios huyeron de la escena del crimen con rumbo desconocido, hasta que la Policía de Antioquia logró dar con el paradero de al menos dos sospechosos.

Las capturas de “La Costeña” y “Ojo Picho”

Los presuntos coautores materiales de este crimen serían “La Costeña” y “Ojo Picho”, quienes eran requeridos por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Capturas de “La Costeña” y “Ojo Picho” en Támesis, Antioquia. FOTO: Policía Nacional

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de una estructura criminal, y aparentemente cumplían funciones relacionadas con puntos de observación y suministro de información, cuya finalidad era facilitar los homicidios selectivos por esta organización delincuencial.