Capturaron a “La Costeña” y “Ojo Picho” por el asesinato del comerciante Darío Vergara en Támesis, Antioquia

Pasaron seis meses hasta que se llevaron a cabo las primeras capturas de las personas que estarían implicadas en el asesinato del comerciante y líder comunitario Darío de Jesús Vergara López, quien perdió la vida el 18 de noviembre de 2025 cuando fue abordado por hombres armados en la vereda Río Frío, ubicada en el municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño.
En contexto: Tras dos años y tres días, en Támesis (Antioquia) se volvió a registrar un asesinato: la víctima fue un comerciante
A Darío, a quien llamaban “El Grillo”, le propinaron varios disparos hasta quitarle la vida. Los sicarios huyeron de la escena del crimen con rumbo desconocido, hasta que la Policía de Antioquia logró dar con el paradero de al menos dos sospechosos.