Capturaron a mujer que era cabecilla de una banda en Itagüí y utilizaba a sus hijos para vender droga

Después de años delinquiendo con impunidad, las autoridades le asestaron un golpe decisivo a la banda conocida como El Guayabo, en el municipio de Itagüí, señalada de ser una de las principales dinamizadoras del microtráfico en este municipio del sur del Valle de Aburrá. Según señaló la Policía, las denuncias ciudadanas sobre la operación de esta banda fueron cruciales para empezar a armar un completo mapa de su actividad criminal; conocer rutas, integrantes, modus operandi entre otros, una investigación que se prolongó por más de nueve meses antes de lanzar el operativo en el que fueron capturadas quince personas. Las autoridades incluso lograron infiltrarse en un uniformado que terminó por conseguir la información que les faltaba para completar la larga investigación judicial. Por ejemplo, determine quiénes eran realmente los cabecillas de la banda.

Lea: ¿Temida banda El Ajizal en Itagüí está contra las cuerdas? Propinaron un nuevo golpe al grupo delincuencial Fue gracias a esa investigación que el operativo desplegado en Itagüí logró la captura de alias La Mona y Casías, ambos señalados como los cabecillas de la organización. Este último tenía prisión domiciliaria vigente, mientras que la mujer involucraba a sus dos hijos en la comercialización de estupefacientes y además como “cobradores” de dinero. Es decir, los dos menores de edad tenían que recorrer las cuadras que este grupo dominaba para recibir las ganancias por parte de los jíbaros, según señaló el general de brigada William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana. Junto con Casías y La Mona fueron capturados trece presuntos criminales señalados de almacenar, distribuir y vender estupefacientes, en un negocio que les generaba ingresos superiores a los $3.300 millones anuales. Según señaló el general Castaño, la mayoría de los capturados presentan antecedentes pro porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. También le puede interesar: Reacomodo del crimen en el Oriente antioqueño aumenta homicidios en un 11% La que enfrentaría una eventual pena mayor sería La Mona, por instrumentalizar a sus dos hijos para la comisión de delitos. Ambos mantenían un alto grado de vulnerabilidad al ser obligados a vender drogas y cobrar dinero, particularmente en el sector conocido como “Los coches”.

Otros golpes a bandas en Itagüí

Esta captura masiva se suma a otros resultados que han logrado las autoridades este año. A inicios de septiembre de 2025, en 17 diligencias, fueron capturados varios de los principales integrantes de las bandas Ajizal y La Unión, lo que complementó otros procedimientos contra estas dos peligrosas e históricas bandas de dicho municipio, que este año vieron caer a sus principales jefes.