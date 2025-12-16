x

En Medellín cogieron a cuatro ladrones en un carro después de robarse ocho celulares

Los asaltantes tenían un arma de fuego con la que intimidaban a las víctimas de hurto.

  • Cuatro personas capturadas por robar celulares en el barrio Laureles de Medellín. FOTO: POLICÍA MEVAL
El Colombiano
hace 40 minutos
Un operativo entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional permitió la captura de cuatro personas señaladas de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en Laureles.

Los capturados son hombres entre 21 y 30 años de edad.

Puede leer: Cayó red dedicada al hurto de relojes Rolex en Medellín: rentas ilícitas oscilaban los $580 millones mensuales

El procedimiento se realizó en la carrera 73 con calle 42, donde las patrullas interceptaron un vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables, minutos después de que se reportara un robo en la zona.

Según informó el secretario de Seguridad, Manuel Villa, gracias a las cámaras de seguridad el Distrito, identificaron a los atracadores después de cometer un hurto.

Los delincuentes iban en un vehículo de marca Chevrolet, que fue detenido por la Policía. “Cuando se detiene el vehículo y se le hace el registro, se encontraron ocho celulares de alta gama y una pistola empleada para intimidar a las víctimas”, señaló Villa.

Le puede interesar: A un militar lo robaron y lo torturaron en Medellín: le dieron 35 días de incapacidad

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron ocho teléfonos celulares de alta gama, entre ellos varios iPhone y equipos Samsung y Redmi, que habrían sido hurtados a ciudadanos en este sector de la comuna 11 de Medellín.

El Secretario además indicó que la banda se dedicaba al atraco violento, “ese hurto que es el que más le preocupa a la ciudadanía y que es una prioridad para la institucionalidad”.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en su judicialización. La Administración Distrital destacó este resultado como parte de la estrategia de control territorial y reacción inmediata que se mantiene en zonas priorizadas, y reiteró que la articulación operativa, el patrullaje permanente y la denuncia son claves para cerrar el paso a quienes afectan la seguridad y la tranquilidad de las personas.

Un caso de un operativo similar se había dado en mayo de este año cuando dos personas robaron los celulares de un grupo de jóvenes mientras estos jugaban fútbol en una cancha en El Poblado.

Tras la denuncia, las autoridades montaron un rápido operativo y pudieron encontrar y capturar a los ladrones poco tiempo después, recuperando así los celulares robados.

Por eso es importante que si es víctima de cualquier delito en la ciudad, lo denuncie y lo ponga en conocimiento de las autoridades lo más pronto posible.

