Cayeron los ‘PPP’: capturan a 11 presuntos responsables de actos terroristas en Bogotá

Once personas señaladas de integrar un grupo radical conocido como ‘PPP’ fueron capturadas en Bogotá por su presunta responsabilidad en una serie de actos violentos ocurridos en distintos puntos de la ciudad. Según las autoridades, los detenidos se hacían pasar por estudiantes universitarios para infiltrar planteles públicos y coordinar ataques contra la fuerza pública y el sistema de transporte.
La captura se produjo tras más de un año de investigación liderada por la Policía Metropolitana de Bogotá, que incluyó el análisis de más de 4.000 horas de videos, interceptaciones telefónicas, entrevistas a testigos y víctimas, seguimiento en redes sociales y el trabajo de un agente encubierto. Las diligencias se realizaron mediante orden judicial en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y San Cristóbal.