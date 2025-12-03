Captura de “Mono Gerly” pone la lupa sobre las redes del ELN en España. ¿Qué otros operativos se han hecho en ese país?

La detención de un presunto fugitivo del ELN que tenía la fachada de comerciante en Madrid, España, puso de nuevo la lupa sobre las redes del grupo terrorista en ese país europeo.

La Policía española indicó este miércoles que se trata de un hombre apodado “Mono Gerly”, cuya identidad reservó, quien desde 2004 integró el Frente de Guerra Oriental.

Al parecer llegó el pasado octubre a Madrid, en compañía de su cónyuge, y montó un establecimiento comercial en el centro. Su residencia no era fija, pues según el seguimiento que le hicieron, cambiaba constantemente de ubicación.

“El fugitivo, alias ‘Mono Gerly’, ha sido detenido por realizar presuntamente actividades ilícitas relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo”, reportó la Policía de España.