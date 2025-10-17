Corte Suprema ordena captura del excongresista Nilton Córdoba por el Cartel de la Toga

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el exrepresentante a la Cámara por el Chocó Nilton Córdoba Manyoma por el delito de cohecho por dar u ofrecer, dentro del escándalo judicial conocido como el cartel de la toga.

De acuerdo con la sentencia SP1981-2025, emitida el 1 de octubre, Córdoba fue hallado responsable de entregar 800 millones de pesos al entonces magistrado auxiliar Camilo Andrés Ruiz, de acuerdo con el testimonio del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, con el propósito de interferir en dos procesos penales que avanzaban en su contra en el despacho del exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a cambio de retrasar diligencias y favorecerlo procesalmente

El alto tribunal confirmó una pena de 57 meses y un día de prisión, una multa equivalente a 79 salarios mínimos y una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 81 meses y un día. Además, negó beneficios como la suspensión condicional de la pena o la prisión domiciliaria y ordenó su captura inmediata para el cumplimiento efectivo de la condena.