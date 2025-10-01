Así dieron con ‘Pequeño J’, el presunto narco señalado de ordenar un triple feminicidio en Argentina

La comunidad de Florencio Varela, al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, permanece conmocionada por el brutal asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido el viernes 19 de septiembre. Las víctimas desaparecieron después de informar a sus familiares que asistirían a una fiesta, por lo que fueron captadas por cámaras de vigilancia mientras subían a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Sus cuerpos fueron localizados al día siguiente en una vivienda de esa localidad bonaerense. En ese lugar, las autoridades también encontraron un pozo que los sospechosos habían cavado para enterrarlas. El vehículo en el que fueron trasladadas apareció incinerado a unos 100 metros de la escena del crimen. Lea también: Capturaron en Perú a alias Pequeño J, el presunto autor intelectual del triple feminicidio que conmocionó a Argentina El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires confirmó que las jóvenes, quienes ejercían la prostitución, habrían caído en una trampa tendida por una organización internacional de tráfico de drogas.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez fueron torturadas

A las víctimas les hallaron en sus cuerpos niveles de violencia difíciles de dimensionar: presentaban fracturas múltiples, cortes, heridas punzantes y signos de asfixia. A la menor del grupo le amputaron los cinco dedos de una mano.

Ellas eran Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15). FOTOS: Tomadas de redes sociales

Lo más estremecedor es que este triple feminicidio fue transmitido en vivo para un grupo privado de 45 personas en la plataforma TikTok, con la intención de enviar un mensaje amenazante a “quien robe droga”, según se escuchó en el video analizado por las autoridades.

Captura de ‘Pequeño J’

Luego de un trabajo de inteligencia, las autoridades lograron ubicar a Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, de 20 años y de nacionalidad peruana. Este hombre sería el autor intelectual del triple feminicidio y había huido de Argentina hacia Perú, a través de Bolivia, con la intención de llegar a la ciudad de Trujillo, ubicada a 560 km al norte de la capital peruana. Él estaba “a bordo de un tráiler que transportaba pescado, pero en el interior de la cabina, en la parte del asiento posterior”. “Teníamos intervenidas las líneas telefónicas utilizadas por Pequeño J y Ozorio. Seguíamos los pasos de los dos sospechosos y sus planes futuros”, le dijo una fuente policial al diario La Nación.

El sospechoso habría planeado el crimen como venganza por el supuesto robo de dinero y drogas por parte de las víctimas, además de ser el responsable de contratar a los sicarios. ‘Pequeño J’ no tendría antecedentes penales en Perú, pero desde hacía dos años realizaba “acciones de sicariato” y de “microcomercialización de cocaína”. Su padre fue asesinado en 2018. Otras ocho personas también fueron capturadas por su presunta implicación en el asesinato de Morena, Brenda y Lara. Este crimen ha generado un fuerte repudio social que se cristalizó en una manifestación realizada el sábado, cuando miles de personas se movilizaron hacia el Congreso nacional en Buenos Aires al grito de justicia. Con información de AFP*

