¿Qué hacían 3 integrantes de la banda rival del Tren de Aragua en exclusivo apartamento de Envigado?

La presencia de bandas venezolanas en el Valle de Aburrá sigue quedando en evidencia, luego de que se produjera la captura en Envigado de tres presuntos integrantes de la banda Tren del Llano, estructura que rivaliza con el Tren de Aragua en Venezuela y Cúcuta. De acuerdo con las autoridades, estaría haciendo alianzas con bandas locales para comenzar a materializar su presencia. El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, indicó que “su presencia en Medellín no solo obedecía a evadir a las autoridades del vecino país, sino que pretendían iniciar contactos con grupos criminales del Valle de Aburrá”.

El procedimiento en contra de este grupo criminal se efectuó dentro de un apartamento en un exclusivo sector de este municipio del sur del Valle de Aburrá, el cual estaría avaluado en unos $800 millones. Solo estaba amoblado con una cama, una nevera y un sofá. Desde allí estarían coordinando vínculos con las bandas La Terraza y La Sierra para garantizar la seguridad de estos tres presuntos integrantes, los cuales estaban siendo buscados con circular roja de Interpol, pero también para empezar a abrir paso en Medellín para enfrentarse al Tren de Aragua, estructura que estaría teniendo presencia dentro de la ciudad. Según establecieron las autoridades, estas personas llegaron hace 25 días a esta residencia y salían poco de la misma. Lo que sí establecieron es que sostenían visitas de personas que llegaban en carros con vidrios polarizados que estaban poco tiempo y mediante labores de inteligencia las autoridades comenzaron a hacer seguimientos hace 10 días, cuando se enteraron de su presencia en el área metropolitana de Medellín.

¿Qué querían hacer?

El principal cometido de esta estructura en Medellín y el Valle de Aburrá, según el general Triana, pasaba por establecer alianzas para el tráfico de armas con estas organizaciones criminales. Fuentes de inteligencia establecieron que la idea de estos tres presuntos integrantes era poder unirse para trabajar de manera criminal en temas de homicidios y otros delitos, mediante servicios específicos que pudieran desarrollar las bandas locales. Entérese: Capturaron a señalados integrantes del Tren de Aragua en Medellín solicitados en extradición por Estados Unidos Sin embargo, las autoridades no han podido establecer si la alianza del Tren del Llano con estas estructuras ya habrían materializado algún asesinato en Medellín. Durante el operativo de captura de estas tres personas, una mujer y dos hombres, las autoridades incautaron más de 2.000 dólares americanos y tres teléfonos celulares, con los cuales sostenían comunicaciones en Medellín y Venezuela para estas negociaciones, según las investigaciones.

¿Qué es el Tren del Llano?

La banda El Tren del Llano fue fundada en 2008 por José Antonio Tovar Colina, alias El Picure, en los estados de Guárico y Aragua, comenzando con el robo de vehículos. Con el paso de los años se fortaleció y comenzó a incursionar en secuestros, asesinatos, extorsiones, desapariciones forzadas y tráfico de estupefacientes. Incluso se volvieron una de las estructuras económica y militarmente más opositoras del gobierno de Nicolás Maduro, llegando a enfrentarse a las fuerzas del régimen chavista y al Tren de Aragua en el vecino país, según investigaciones. Le puede interesar: ¿Taxista del Tren? Muerto dentro de un taxi en Laureles, Medellín, sería cabecilla del Tren de Aragua Su líder actual es Óscar de Jesús Noguera Hernández, apodado Óscar del Llano o El Pipi, cuyo rostro aparece en el cartel de los más buscados de Venezuela. Este hombre asumió el liderazgo de esta estructura luego de que El Picure fuera abatido por las autoridades el 2 de mayo de 2016 en el estado de Guárico. Además de situaciones que se han presentado en Venezuela, se habla de que El Tren del Llano también habría tenido presencia en Cúcuta y los municipios vecinos del Norte de Santander, lo que habría llevado al incremento de homicidios en la frontera colombo-venezolana.

Repercusiones

La llegada de otras estructuras venezolanas, además del Tren de Aragua, al ecosistema criminal del Valle de Aburrá podría generar conflictos e incremento de homicidios, no solo por las disputas entre las bandas transnacionales, sino por la lucha con los grupos locales establecidos.