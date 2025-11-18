Iban cargados para la capital: capturaron a dos personas con cinco kilos de coca en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia

¿Para dónde iban? Ese es el principal misterio que tienen las autoridades sobre dos viajeros que interceptaron cargados de cocaína en sus equipajes cuando hacían escala en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, después de aterrizar procedentes de Bucaramanga y que viajaban hacia Bogotá.
Así lo informaron desde la Policía Antioquia, cuando reportaron sobre lo ocurrido con estas dos personas este domingo dentro del terminal aéreo que presta servicio a Medellín. El hallazgo de estas sustancias estupefacientes se logró cuando verificaron los equipajes de mano de estos dos viajeros.