¡Atención! Capturan en Londres a Zulma Guzmán, señalada de envenenamiento con talio, ¿por qué estaba en un río?

La mujer, que habría enviado las frambuesas envenenadas con talio a dos menores de edad en Bogotá, reapareció en Reino Unido y fue rescatada del río Támesis.

  Zulma Guzmán estaría en Reino Unido. FOTO: Captura de video
    Zulma Guzmán estaría en Reino Unido. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
bookmark

Zulma Guzmán Castro, la mujer que cuenta con una circular roja de Interpol por ser la presunta artífice del envenenamiento con talio a dos menores de edad en Bogotá, fue rescatada del río Támesis, en Londres, tras haber escapado a esa ciudad de Inglaterra, según el diario inglés The Daily Mail.

De acuerdo con el diario, Guzmán Castro fue sacada con vida el martes en la mañana del río Támesis, a la altura del puente de Battersea, en el oeste de Londres. Según se sabe hasta el momento, la mujer había ingresado a Inglaterra el 11 de noviembre y era buscada activamente por la Agencia Nacional del Crimen de ese país.

En contexto: pareció Zulma Guzmán, la señalada de la muerte de dos niñas por envenenamiento de talio en frambuesas; esto dijo

Un portavoz de la Policía Metropolitana le indicó al Daily Mail que las autoridades fueron alertadas a las 6:45 de la mañana del martes 16 de diciembre, tras recibir reportes de una mujer en situación de riesgo en el puente de Battersea.

Al parecer, Guzmán Castro presenta lesiones físicas, pero estas no ponen en riesgo su vida. Así estableció el medio anteriormente citado: “la Unidad de Policía Marítima de la Policía Metropolitana rescató a una mujer de unos 50 años del agua a las 07:14 horas y fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se determinó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida ni implicaban cambios permanentes”.

Guzmán, habría estado antes en varios países como Argentina, Brasil y España.

Noticia en desarrollo, espere ampliación...

