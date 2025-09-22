En un retén en Medellín cayó alias Tombo, uno de los criminales más buscados de Chocó

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó en Medellín a uno de los delincuentes más requeridos del departamento de Chocó. Se trata de Jhonatan Andrés García Benítez, conocido con el alias de ‘Tombo’, un hombre de 27 años. Su detención ocurrió en el barrio Villa Hermosa, en el oriente de la ciudad, durante un operativo rutinario de vigilancia y control. Puede leer: Atención: capturaron al exalcalde de Apartadó Héctor Rangel La captura se materializó mientras los uniformados realizaban una solicitud de antecedentes a personas y vehículos. Al verificar sus datos, los agentes descubrieron que García Benítez registraba un requerimiento judicial pendiente.

Según la Policía, alias ‘Tombo’ figuraba en el cartel de los más buscados en suelo chocoano. El hombre es señalado de ser integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como ‘Los Mexicanos’, una estructura con injerencia criminal en Quibdó y en el departamento de Chocó.

El prontuario criminal de alias Tombo

El requerimiento judicial que pesaba sobre alias ‘Tombo’ es por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión. Las investigaciones preliminares indican que el capturado estaría involucrado en actividades delincuenciales de este grupo criminal, tales como la extorsión y la comercialización de sustancias estupefacientes, entre otros delitos conexos que afectan la convivencia y seguridad en esa región del país. Le puede interesar: Comunidad en el Meta impidió captura de alias “Chimbo de Oro”, cabecilla criminal Durante el procedimiento de detención, las autoridades incautaron dos teléfonos celulares, los cuales serán utilizados como material probatorio dentro de la investigación para robustecer el caso. El Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó sobre los detalles de la captura y la vinculación del sujeto a actividades delictivas como extorsión y microtráfico.