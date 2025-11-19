Capturado motociclista que tenía la licencia vencida, trabajaba en una app y atropelló a un guarda de tránsito en Medellín

Durante el pasado puente festivo, la secretaría de Movilidad de Medellín hizo diferentes operativos de control en la ciudad con los que buscaban regular la velocidad en las vías, así como verificar la formalidad y los documentos de los conductores y sus vehículos.
Durante uno de estos operativos, un motociclista fue capturado cuando quiso evadir a las autoridades. En su intento de fuga atropelló y causó lesiones a uno de los agentes de tránsito. El ciudadano, además, portaba una licencia vencida y realizaba transporte informal.