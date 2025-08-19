Capturado presunto responsable de masacre en la que murieron 5 personas en puente de Rumichaca

La Fiscalía General de la Nación aseguró en centro carcelario a Jhon Keiner Michael Pérez Tovar, ciudadano venezolano señalado de participar en los asesinatos ocurrido el 27 de noviembre de 2024 en el sector Voladero del Puente Internacional de Rumichaca, en Ipiales, Nariño. El ataque sicarial cobró la vida de cinco personas, incluido un adolescente de 17 años.
Las autoridades capturaron a Pérez Tovar en el barrio La Laguna, en Ipiales, mediante un operativo en conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación permitieron identificar al presunto responsable del ataque armado en zona fronteriza con Ecuador.