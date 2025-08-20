Desmantelan temida banda de Aranjuez: les incautaron armas, camionetas de alta gama y $216 millones en efectivo

Tras 24 meses de investigaciones para recolectar material probatorio y evidencia física, las autoridades dieron un fuerte golpe a la estructura delincuencial conocida como “Los del alto” y que tenía azotados a los habitantes y comerciantes de la comuna 4, Aranjuez.
Todo comenzó con una denuncia ciudadana ante el Gaula Metropolitano, que tras ser investigada, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dejó la recolección de elementos que permitieron establecer la presunta responsabilidad de este grupo de delincuencia común organizada en múltiples delitos.
Luego de dos años de labores de inteligencia y pesquisas, la Policía Metropolitana lideró la operación Atlas, que incluyó 15 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Aranjuez, de Medellín, y Cabañas, de Bello. En total, 13 personas fueron capturadas como presuntas integrantes de esta estructura delincuencial señalada de cometer extorsiones, secuestros, desplazamientos forzados y tráfico de estupefacientes.
