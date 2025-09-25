x

Capturaron a 3 hombres que hace un año le habrían dado 22 puñaladas a un joven en Castilla (Medellín)

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Machacos’, de los cuales tres son señalados de participar en el homicidio de un hombre de 28 años, ocurrido en agosto de 2024 en el noroccidente de Medellín.

  • Presuntos integrantes de la banda criminal3 ‘Los Machacos’ fueron capturados en Medellín. FOTO: Cortesía Fiscalía
El Colombiano
hace 8 minutos
Un duro golpe recibió esta semana el grupo delincuencial conocido como ‘Los Machacos’, que tiene injerencia en la Comuna 5 (Castilla), en el noroccidente de Medellín.

Este viernes, la Fiscalía informó sobre la judicialización de cinco presuntos integrantes de esta organización criminal. Entre los procesados, tres hombres fueron imputados por el delito de homicidio agravado, además de los cargos generales.

Entérese: Año y medio después recapturaron a uno de los 12 presos que se fugó de la estación de la Policía de la Minorista

La investigación de la Fiscalía logró establecer que los procesados serían responsables de un violento homicidio ocurrido el 31 de agosto de 2024 en una vivienda del barrio Castilla.

La víctima fue un hombre de 28 años. Según el material probatorio, varios hombres encapuchados ingresaron al lugar y le propinaron 22 lesiones con arma cortopunzante que le causaron la muerte.

El presunto ataque homicida se habría dado en la carrera 72 con la calle 97. Aunque en la fecha del crimen no se materializaron capturas, las autoridades avanzaron en las investigaciones basándose en información testimonial y cámaras de seguridad del sector.

Los cinco presuntos miembros de la organización criminal ‘Los Machacos’ judicializados fueron identificados como: Steven Díaz Mazo (alias Pipe), Miguel Ángel Ochoa Valencia (alias Chivas), Joseph Hamilton Loaiza Restrepo (alias Joseph), Jesús Daniel Acosta Flórez (alias Piola) y Jonathan David Henao Durango (alias Mono).

Los tres presuntos autores materiales del homicidio imputados por homicidio agravado son alias Chivas, alias Joseph y alias Piola.

A los cinco hombres se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. A pesar de que los procesados no aceptaron los cargos, un juez con funciones de control de garantías ordenó que deben cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía logró evidenciar que el grupo delincuencial ‘Los Machacos’ se concertaba para ejecutar acciones ilícitas, incluyendo homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de estupefacientes.

El hurto de unas armas de fuego pertenecientes a esta estructura delincuencial, el cual se habría registrado siete meses antes, es la aparente retaliación que se investiga como principal móvil de los hechos violentos registrados en el sector.

Utilidad para la vida