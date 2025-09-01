Un gringo y un colombiano denunciaron un robo y terminaron capturados por explotación de menores en Medellín

Dos hombres, un colombiano y un estadounidense-canadiense, quisieron denunciar un hurto del que fueron víctimas, pero cuando las autoridades hicieron las investigaciones correspondientes se encontraron con que ellos estaban explotando sexualmente a dos menores de edad, las cuales habrían materializado el hecho delictivo, pasando de denunciantes a capturados. Los hechos se registraron a finales de la semana pasada en un hospedaje de la comuna 11 (Laureles-Estadio), cuando los dos procesados llamaron a la Policía que dos mujeres les habían hurtado tres celulares de alta gama y tres tarjetas de créditos, un robo valorado en 7.300.000 de pesos, por lo que las autoridades comenzaron una persecución con apoyo de las cámaras de seguridad de la zona.

Mediante estas labores, las autoridades ubicaron a las dos mujeres en un sector de la ciudad. Cuando les pidieron documentos para aprehenderlas, encontraron que una tenía 14 años y la otra 17, de inmediato ellas dieron las explicaciones de lo sucedido y por eso las autoridades regresaron donde estaban los dos hombres para proceder con su captura por el delito de explotación sexual de menores de edad. Entérese: Odontólogo gringo fue capturado en Miami por explotación sexual de menores en Medellín Según se conoció del expediente judicial del caso, el extranjero y el nacional habrían contactado con las dos menores mediante redes sociales con el fin de materializar un encuentro sexual, ofreciéndoles hasta 500.000 pesos a cada una, a cambio de que ellas accedieran a las pretensiones sexuales de estos dos hombres.

Sin embargo, después de que las menores habrían sido explotadas sexualmente, cuando ellas se iban a retirar y cobraron el dinero pactado, ambos decidieron no pagarles, razón por la cual ellas habrían reaccionado llevándose las pertenencias ya mencionadas. “La Policía capturó a los hombres por explotación sexual comercial y aprehendió a las adolescentes por hurto, garantizando los derechos de ambas partes”, expresó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien dio a conocer lo ocurrido en estos hechos. Le puede interesar: ¡Explotadores, go home! Inadmiten a otro extranjero en Medellín por antecedentes de delitos sexuales Con esta captura, desde la Alcaldía de Medellín reiteraron que continúan con su ofensiva contra los delitos sexuales contra menores de edad, principalmente la explotación de menores de edad. También es una estrategia para batallar contra el hurto en la ciudad, uno de los delitos que más afectan la seguridad.