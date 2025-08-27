Cuatro hombres fueron enviados a prisión por el secuestro del empleado de una irregular empresa de trading en el centro de Medellín

Cuatro hombres fueron capturados y enviados a prisión por las autoridades por el secuestro de un hombre al que señalaron de adueñarse de 15 millones de pesos, producto de las transacciones digitales de una empresa de trading en el barrio San Diego, centro de Medellín, la cual ya tenía investigaciones por estafar a clientes de varios países de Europa y América Latina.
Por estos hechos fueron procesados Christian Hernández Lerma, José Fernando Buriticá Cuero, Jaime de Jesús Bedoya y Jimmy Ibarra Núñez, quienes serían trabajadores de este establecimiento comercial y ahora deberán responder por los delitos de secuestro extorsivo agravado, luego de su captura el pasado 18 de agosto.