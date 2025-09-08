Tres hombres fueron capturados cuando secuestraban a nueve personas en el Centro de Medellín

Las autoridades de Medellín informaron de la detención de tres hombres, quienes estarían inmersos en el secuestro y hurto de por lo menos nueve personas al interior de un local en el Centro de Medellín.





Según indicaron las entidades de Seguridad de la ciudad, luego de la oportuna denuncia ciudadana, cuadrantes de la Policía –con apoyo del sistema de cámaras de la ciudad– frustraron un hurto violento en un establecimiento comercial del barrio Boston.



Al llegar al sitio, los policiales encontraron a tres hombres de nacionalidad venezolana que habían mantenido retenidas a nueve personas por más de hora y media mientras las intimidaban con armas de fuego par despojarlas de celulares, joyas y dinero en efectivo.

“Durante el procedimiento, la Fuerza Pública incautó tres armas de fuego y recuperó 13 celulares, cadenas y anillos de oro, además de dinero en efectivo, los cuales fueron entregados a las víctimas. Los delincuentes, que intentaron escapar incluso huyendo por los techos de viviendas cercanas, fueron reducidos por la rápida acción de las autoridades, evitando que lograran huir con las pertenencias robadas”, comentó la Policía.