Ojo, turistas: capturan a falso guía turístico que utilizaba medicamentos veterinarios con extranjeros

Un hombre que se hacía pasar por guía turístico fue capturado en Bogotá, señalado de drogar y robar a varios ciudadanos extranjeros que visitaban la capital colombiana. Las víctimas identificadas hasta el momento son de nacionalidades italiana, tailandesa, estadounidense, israelí y alemana.

Según las autoridades, Marco Antonio Modesti Cañizalez utilizaba redes sociales para contactar a turistas y ofrecerles recorridos culturales, gastronómicos y de entretenimiento por la ciudad. Durante las visitas, lograba ganarse su confianza para acompañarlos hasta los hoteles donde se hospedaban.

Allí, presuntamente los convencía de compartir una bebida, en la que previamente habría diluido medicamentos veterinarios con efectos sedantes. Una vez las víctimas perdían el conocimiento, el falso guía aprovechaba para despojarlas de sus pertenencias, sustraer dinero en efectivo y realizar transferencias desde sus cuentas bancarias.

Las investigaciones indican que el monto total de los robos supera los 114 millones de pesos. Los hurtos ocurrieron dentro de las habitaciones de los hoteles, al finalizar los recorridos turísticos.

Ante las pruebas recaudadas y las denuncias recibidas, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó a Modesti Cañizalez el delito de hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.