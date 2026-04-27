Capturaron a alias El Jardinero, presunto sucesor de “El Mencho” en el Cártel Jalisco en México: intentó huir por un desagüe

En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes 27 de abril a uno de los sucesores de Nemesio “El Mencho” Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe.
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Oseguera murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal en la que los secuaces de “El Mencho” quemaron vehículos para bloquear vías en 20 de los 32 estados del país.