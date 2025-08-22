Atención | Detuvieron a alias Mocho, señalado coordinador de ataque en Cali: tenía orden de captura vigente

Alias Mocho, cabecilla de las milicias urbanas en el Valle del Cauca, fue capturado. El hombre es señalado de coordinar el ataque con explosivos que dejó seis personas muertas y más de 79 heridos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali.

El detenido, según la fuerza pública, es el encargado de coordinar las milicias urbanas del frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, facción que obedece a las órdenes de alias Iván Mordisco.

Sobre las 2:50 de la tarde de este 21 de agosto, detonó un camión cargado con explosivos frente a la base aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Entre las víctimas mortales hay una mujer embarazada, un menor de edad y un taxista.

En desarrollo...