Capturan a alias Sebas, presunto cabecilla de una red de extorsionistas en el Graffiti Tour de la comuna 13 en Medellín

Gracias a una acción conjunta entre la Policía, el Gaula, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, en el municipio de Sopetrán, Occidente antioqueño, se logró la captura de alias Sebas, señalado de ser el cabecilla del grupo delincuencial “Las Independencias”, el cual, según las autoridades, extorsionaba a los comerciales informales de la comuna 13 San Javier, principalmente a quienes se ubican en las escaleras eléctricas y la ruta del Graffiti Tour.
Este hombre llevaba 14 años delinquiendo en dicha estructura criminal, y era requerido por secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y concierto para delinquir con fines de extorsión.
“Las personas nos dan una información de que estos delincuentes se encontraban en una celebración el pasado jueves en zona rural de Sopetrán. Hacemos un allanamiento y se captura a alias Sebas, alias Chan y alias El Gordo, de igual forma se les incautaron sustancias psicoactivas, y elementos muy importantes como equipos de telefonía móvil, que van a fortalecer ese trabajo investigativo”, dijo el Brigadier General Henry Yesid Bello, Comandante de la Policía Metropolitana.