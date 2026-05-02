Capturan en Ipiales a colombiano requerido en Chile por narcotráfico y lavado

La Policía Nacional de Colombia confirmó, este sábado 2 de mayo, la retención en Ipiales, Nariño, de un ciudadano colombiano señalado como presunto cabecilla de una red criminal dedicada al lavado de activos y narcotráfico, requerido por autoridades de Chile.

El procedimiento se llevó a cabo mediante una notificación roja de Interpol, en medio de un operativo articulado con autoridades internacionales, incluyendo organismos de Chile, Panamá, Ecuador y Canadá.

La información fue dada a conocer por el director de la institución, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, quien destacó la coordinación internacional para lograr la ubicación y retención del señalado delincuente.

Según el general Rincón, el capturado “sería uno de los más buscados en ese país y señalado como cabecilla de una organización criminal del narcotráfico”.

Además, el director de la Policía señaló: “Seguimos trabajando de manera articulada con organismos internacionales para combatir el crimen trasnacional”.

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