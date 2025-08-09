Capturan en Cali a capo del narcotráfico italiano

El presidente Petro celebró la captura: “Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, escribió en su cuenta de X.

Starnone, señalado de ser un intermediario clave entre narcotraficantes calabreses y carteles de Colombia y Ecuador, fue detenido el sábado en la mañana en un apartamento ubicado en un barrio exclusivo de la capital del Valle del Cauca. La ubicación del fugitivo fue posible gracias al uso de drones durante el operativo.

En un operativo conjunto entre la Policía y autoridades judiciales de Italia, fue capturado en Cali Federico Starnone , de 46 años, ciudadano italiano originario de la región de Locride.

El arresto de Starnone, miembro de la organización criminal ‘Ndrangheta, responde a una orden de captura emitida en el marco de la operación “Pratì” llevada a cabo en Italia el pasado 10 de julio. En esa operación, la Brigada Móvil de Reggio Calabria detuvo a 21 personas por orden de la Dirección Distrital Antimafia.

Starnone era requerido por Interpol mediante una notificación roja por delitos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes, específicamente en dos intentos de envío de grandes cargamentos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.

El proceso de captura de Starnone estuvo marcado por una estrecha colaboración entre las autoridades de Italia y Colombia. Según información de El Tiempo, la Fiscalía de Reggio Calabria había gestionado previamente una orden de detención europea y solicitado la internacionalización del mandato judicial. A través del Servicio de Cooperación Internacional, el proyecto ICAN, y la Dirección Central para los Servicios Antidroga, se coordinaron esfuerzos con las autoridades colombianas para localizar al fugitivo.

El proceso sigue en etapa de investigación preliminar, por lo que las autoridades italianas señalaron que Starnone debe ser considerado inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en firme.

La detención de Starnone se suma a la de otro presunto miembro de la misma red de tráfico de drogas, arrestado en Colombia el 11 de julio. En ese entonces, la operación conjunta entre la Policía, Europol y autoridades del Reino Unido e Italia, dio con la captura en Bogotá de Giuseppe Palermo, alias “Peppe”, señalado como el principal cabecilla de la mafia italiana ‘Ndrangheta en América Latina.

Alias “Peppe”, considerado un objetivo de alto valor internacional, era buscado en 196 países mediante circular roja de Interpol. Las autoridades lo señalan de liderar las operaciones de compra de grandes cargamentos de cocaína en Colombia, Perú y Ecuador. También controlaba las rutas marítimas y terrestres utilizadas para transportar la droga hacia Europa.

La organización ‘Ndrangheta´, a la que pertenecía Palermo, es una de las mafias más poderosas de Italia y, según las investigaciones, mantenía presencia operativa en varios países sudamericanos para garantizar el suministro constante de estupefacientes.