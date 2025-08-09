Capturan en Cali a capo del narcotráfico italiano

En un operativo conjunto entre la Policía y autoridades judiciales de Italia, fue capturado en Cali Federico Starnone, de 46 años, ciudadano italiano originario de la región de Locride.
Starnone, señalado de ser un intermediario clave entre narcotraficantes calabreses y carteles de Colombia y Ecuador, fue detenido el sábado en la mañana en un apartamento ubicado en un barrio exclusivo de la capital del Valle del Cauca. La ubicación del fugitivo fue posible gracias al uso de drones durante el operativo.
El presidente Petro celebró la captura: “Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, escribió en su cuenta de X.