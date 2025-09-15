Capturan a exfuncionaria de la Comisión de la Verdad por presunto fraude: habría desviado varios millones

Cuatro años después de que se abrió una investigación por posibles irregularidades en la Comisión de la Verdad, las autoridades detuvieron a Mónica Tatiana León González, señalada de participar en un esquema de fraude que incluyó la falsificación de documentos y la apropiación de recursos públicos.

La captura se produjo en un operativo conjunto de la Fiscalía y la Unidad Anticorrupción de la Policía. León, quien se desempeñaba como asistente del entonces secretario general de la entidad, Mauricio Katz, deberá responder por varios delitos, entre ellos, falsa estafa en documentos públicos y privados, violación de datos personales y fraude procesal.

Lea aquí: “La escuela queda vacía y uno se pregunta si volverán”: la vida de los maestros en zonas de guerra

La investigación, según informó El Tiempo, se originó en septiembre de 2020, cuando Katz se encontró de viaje en San Francisco (Estados Unidos) ya parecieron dos contratos firmados a su nombre. Según la Fiscalía, la rúbrica habría sido falsificada y los documentos utilizados para sustentar la contratación con una empresa creada pocos meses antes, con el fin de desviar los recursos.

Los investigadores sostienen que León, junto con al menos dos cómplices, simuló la existencia de contratos y desvió dineros hacia cuentas bancarias vinculadas a familiares. Ese hallazgo llevó a la Comisión de la Verdad a ordenar una auditoría interna sobre 604 contratos que, en conjunto, sumaban cerca de 20.000 millones de pesos.

La Contraloría, en paralelo, identificó pagos por 546 millones de pesos que se habrían desembolsado en plazos inusualmente cortos y sin que los compromisos contractuales se cumplieran en su totalidad.