⁠Capturaron a cuatro personas por minería ilegal que extraía 5.400 toneladas de materiales al mes en Suárez, Tolima

En la vereda Batas, municipio de Suárez (Tolima), militares y policías capturaron a cuatro personas por explotación ilícita de yacimientos mineros. En el lugar fueron incautadas dos máquinas —una retroexcavadora y una excavadora— y material extraído de manera ilegal.
En la acción participaron tropas de la Sexta Brigada del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, la Policía y Cortolima. Las autoridades reportaron cuatro capturas en flagrancia por explotación ilícita. Además, se inmovilizaron una retroexcavadora y una excavadora avaluada en $680 millones, junto con material extraído.
Según el parte operativo, en el punto se extraían cerca de 5.400 toneladas mensuales de materiales. Los cálculos institucionales estiman un daño ambiental con tiempos de recuperación de hasta 30 años.