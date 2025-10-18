Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo

Un duro golpe a la delincuencia fue propinado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras desmantelar una peligrosa red dedicada a cometer estafas a través de plataformas digitales.

La operación, llamada “Dominó”, se desarrolló en 22 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro (Antioquia), donde fueron capturadas 14 personas que presuntamente integraban esta organización, que durante más de dos años habría ejecutado millonarias estafas a ciudadanos en distintos países de Latinoamérica.

En el procedimiento fueron incautados $1.329 millones en efectivo, dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y varios equipos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas. Entre ellos se encontraban 757 discos duros, 43 computadores, 50 monitores, 22 celulares, tres equipos de poligrafía y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento de información.