Duro golpe a red de estafas digitales en cinco municipios de Antioquia: incautaron más de mil millones de pesos en efectivo

En la operación, llamada “Dominó”, fueron capturadas por orden judicial 14 personas presuntamente integrantes de esta organización.

  Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional
    Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 12 minutos
bookmark

Un duro golpe a la delincuencia fue propinado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tras desmantelar una peligrosa red dedicada a cometer estafas a través de plataformas digitales.

La operación, llamada “Dominó”, se desarrolló en 22 diligencias de registro y allanamiento en Medellín, Sabaneta, Bello, La Ceja y Rionegro (Antioquia), donde fueron capturadas 14 personas que presuntamente integraban esta organización, que durante más de dos años habría ejecutado millonarias estafas a ciudadanos en distintos países de Latinoamérica.

En el procedimiento fueron incautados $1.329 millones en efectivo, dos armas de fuego, radios de comunicación, dos camionetas de alta gama y varios equipos tecnológicos utilizados para el desarrollo de las actividades ilícitas. Entre ellos se encontraban 757 discos duros, 43 computadores, 50 monitores, 22 celulares, tres equipos de poligrafía y múltiples dispositivos electrónicos de almacenamiento de información.

Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional
Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional

La investigación, que se extendió por dos años, permitió establecer que esta red operaba a través de 14 plataformas falsas de inversión, las cuales eran promovidas en redes sociales y motores de búsqueda. Según las autoridades, las víctimas eran inducidas a invertir sumas iniciales cercanas a 250 dólares, bajo la promesa de obtener una rentabilidad inmediata. Posteriormente, mediante el uso de aplicaciones y accesos remotos, los delincuentes tomaban el control de los dispositivos de las víctimas y se apoderaban de sus datos y recursos financieros.

Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional
Así fue como la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una peligrosa red de estafas digitales. FOTO: Policía Nacional

Los oficiales también determinaron que los responsables mantenían contacto con ciudadanos de Colombia, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay, consolidando una red de fraude de alcance internacional. Los recursos producto de las estafas eran movilizados a través de un esquema societario compuesto por siete empresas fachada, lo que les permitió lavar y canalizar los fondos hacia cuentas en el exterior.

De acuerdo con los hallazgos, esta estructura habría generado ingresos mensuales cercanos a cinco millones de dólares, alcanzando un acumulado ilícito superior a 72 mil millones de pesos. Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, suplantación de sitios web, enriquecimiento ilícito, estafa, hurto por medios informáticos y lavado de activos.

