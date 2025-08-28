Hizo meter a su mamá a la cárcel, le pidió perdón por redes y ahora le hará compañía tras las rejas en Itagüí

Las autoridades de Itagüí confirmaron la captura de Juan Camilo Jaramillo, alias Bola, uno de los delincuentes más buscados de este municipio del sur del Aburrá y por el que se ofrecían hasta $13 millones de recompensa por información que permitiera dar con su paradero.
Según su reseña judicial, alias Bola tenía antecedentes y sentencias condenatorias por delitos como concierto para delinquir agravado. Además, tenía una orden de captura por violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental.