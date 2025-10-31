x

Capturaron a Emilio Tapia en clínica de Barranquilla

Tapia, dos veces condenado por corrupción, había recuperado su libertad en abril de este año, tras un fallo del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de Barranquilla, argumentando buen comportamiento y cumplimiento parcial de sus condenas

  • Emilio Tapia, contratista condenado por corrupción. Foto: Colprensa.
El Colombiano
hace 14 minutos
El contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción en dos de los mayores escándalos del país. El pasado 10 de octubre, el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá revocó la libertad condicional que le había sido otorgada en abril por un juez de Barranquilla. EL COLOMBIANO conoció que fue capturado en una clínica de esa ciudad.

El caso por el que deberá regresar a prisión es el relacionado con actos de corrupción conocido como Centros Poblados. Un contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet gratuito a zonas rurales del país en 2020, que se convirtió en uno de los grandes escándalos del Gobierno de Iván Duque.

En desarrollo...

