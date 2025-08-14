Capturaron a un hombre que habría robado 10 veces en un D1; su hermano habría hecho lo mismo en 17 ocasiones

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), los hechos ocurrieron entre el 12 de junio de 2024 y el 2 de agosto de este año, en varios locales de un almacén de cadena, ubicados en diferentes sectores de Medellín y Bello (Antioquia). En estos eventos, el procesado se habría apoderado de una cuantía superior a los $12.800.000

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Juan Camilo González Molina, de 25 años, como presunto responsable de hurtar en 10 oportunidades a un D1, ubicado en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

Se evidenció que el presunto asaltante ingresaba a los establecimientos comerciales y simulaba comprar algún producto, luego, al parecer, al momento de pagar amenazaba con arma de fuego a los empleados y sustraía el dinero de la caja registradora.

Sin embargo, González Molina no aceptó los cargos imputados por el delito de hurto calificado.

Lo más llamativo de este caso es que hace poco más de un año, en abril del 2024, fue enviado a la cárcel Andrés Felipe González Molina, hermano de Juan Camilo, porque también tenía azotados a las tiendas D1 de Bello y Medellín a punta de robos.

Siga leyendo: Ilegales quemaron un camión del D1 en Anorí, Antioquia, y se robaron la mercancía

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el hombre habría robado en 17 oportunidades en diferentes locales de ese reconocido supermercado de cadena, embolsillándose más de $11.500.000.

Según el ente investigador, los robos ocurrieron entre el 31 de julio de 2023 y el 8 de enero del 2024 y el modus operandi era el mismo: acercarse hasta la caja a pagar un supuesto producto y después amenazar a la cajera para saquearla. Por esto, González Molina fue condenado a

Así que, al parecer, mientras pagaba su condena, Juan Camilo reemplazó a su hermano Andrés Felipe en el hampa.