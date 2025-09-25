Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe

El hijo de Diego Marín Buitrago, el temido zar del contrabando conocido como ‘Papá Pitufo’, fue arrestado en la noche de este miércoles por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la sede la URI (Unidad de Reacción Inmediata), tras presuntamente apuñalar a su esposa en medio de una discusión.

Versiones entregadas a El Universal señalan que el hombre posteriormente se habría autolesionado tras dejar gravemente herida a su compañera sentimental. Ambos fueron trasladados al Hospital Serena del Mar.

Espere ampliación...