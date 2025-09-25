x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Capturaron en Cartagena al hijo de ‘Papá Pitufo’ por apuñalar a su esposa, que está gravemente herida: esto se sabe

Al presunto agresor, luego de recibir atención médica, lo llevaron bajo custodia policial a la URI de Canapote. La mujer está gravemente herida.

  • Capturaron al hijo de ‘Papá Pitufo’ en Cartagena por apuñalar a su esposa. FOTO: Cortesía
    Capturaron al hijo de ‘Papá Pitufo’ en Cartagena por apuñalar a su esposa. FOTO: Cortesía
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 10 minutos
bookmark

El hijo de Diego Marín Buitrago, el temido zar del contrabando conocido como ‘Papá Pitufo’, fue arrestado en la noche de este miércoles por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, en la sede la URI (Unidad de Reacción Inmediata), tras presuntamente apuñalar a su esposa en medio de una discusión.

Versiones entregadas a El Universal señalan que el hombre posteriormente se habría autolesionado tras dejar gravemente herida a su compañera sentimental. Ambos fueron trasladados al Hospital Serena del Mar.

Espere ampliación...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida