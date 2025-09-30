Capturaron en Perú a alias Pequeño J, presunto autor intelectual del triple femicidio que conmocionó a Argentina

Le puede interesar: Terremoto de magnitud 6.9 dejó por lo menos cinco muertos y graves daños estructurales en Filipinas

“Quiero felicitar a la Policía Nacional del Perú por el enorme trabajo y la colaboración en la captura de los dos prófugos del triple crimen. La Dirección Antidrogas detuvo a ‘Pequeño J’ en Pucusana”, dijo en X la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.

El gobierno argentino confirmó este martes 30 de septiembre la detención en Perú de ‘Pequeño J’, considerado el autor intelectual del brutal triple femicidio que las autoridades sospechan tiene vínculos con el narcotráfico en Argentina.

Más temprano, Bullrich había anunciado la captura de otro sospechoso, también en Perú, Matías Ozorio. En total ya son nueve los detenidos por el caso.

La semana pasada fueron encontrados en las afueras de Buenos Aires los cuerpos de tres jóvenes que habían desaparecido el viernes 19 de septiembre, en un crimen que fue transmitido por redes sociales a un grupo cerrado como mensaje “aleccionador” por parte de un jefe narco, según autoridades locales.

Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas antes de ser asesinadas. El triple feminicido fue transmitido por redes sociales a 45 usuarios, reveló el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, que calificó el hecho como un acto “aleccionador” por un presunto robo de droga.

‘Pequeño J’, de unos 20 años y de nacionalidad peruana, está considerado como el presunto autor intelectual del crimen y de operar una banda narco en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

Ozorio, de unos 23 años, sería su mano derecha, según medios locales que citan fuentes de la investigación.

