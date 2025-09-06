En carro de baja gama blindado cogieron en El Poblado, Medellín, a supuesto cabecilla que mandaría droga a Europa

La detención ocurrió en una calle del barrio El Poblado, suroccidente de Medellín, donde las autoridades lo interceptaron en un retén y luego de verificar sus antecedentes judiciales, se dieron cuenta que se trataba del presunto cabecilla de esta organización criminal, la cual tendría alianzas con el Grupo Delincuencial Organizado (GDO) Robledo.

Moverse en uno de los carros más comerciales del mercado, el cual había blindado como medida de seguridad, no le sirvió a alias Jota, señalado cabecilla de la banda El Coco, de Medellín, para evadir el accionar de las autoridades. Estas lo estaban buscando por sus presuntos vínculos con organizaciones internacionales para enviar estupefacientes desde Medellín hacia Europa.

La captura del hombre se produjo a bordo de un Renault Sandero y el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó sobre este procedimiento que “era un narco invisible que dinamizaba la línea de narcotráfico de la estructura Robledo, que sigue dinamizando varios delitos en la ciudad”.

De acuerdo con los reportes policiales, este cabecilla se habría radicado en el Caribe colombiano, principalmente en Cartagena, Santa Marta y Barranquilla para movilizar cocaína hacia Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, principalmente, mediante presuntas alianzas con el cartel Jalisco Nueva Generación y con un supuesto narco cartagenero conocido como alias Paty Paty, quien tendría varias rutas internacionales.

“Desde 2020 había establecido alianzas con Paty Paty, para enfrentar al Clan del Golfo en este territorio”, explicó Villa Mejía, teniendo en cuenta que el cabecilla cartagenero con el que tendría alianzas alias Jota habría formado parte de la Subestructura Erlin Pino Duarte del Clan del Golfo hasta 2022, cuando se produjo la captura de alias Don José, quien era su aval en este grupo.

Después de ello, sostuvo confrontaciones armadas con los nuevos cabecillas por diferencias ideológicas en la manera de accionar con el tráfico de estupefacientes, independizándose para continuar con su accionar criminal. De hecho fue capturado el 2 de enero de 2023 en Cartagena por presuntamente ordenar los homicidios y las extorsiones a comerciantes del mercado de Bazurto y de los buses de transporte público.

En cuanto a alias Jota, sería uno de los hombres de confianza de la cúpula de la GDO Robledo, luego de que recobrara su libertad en 2022 tras pasar casi cuatro años detenido por concierto para delinquir, homicidio, extorsión y uso de documento falso. Desde entonces ya le habría sumado a su prontuario judicial anotaciones por homicidio, hurto, tráfico de estupefacientes y lesiones personales.