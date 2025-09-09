Integrantes de banda que llevaba colombianas a Europa para prostituirlas cayeron en Medellín y Bello

Tentáculos en tres países europeos tenía la red de tráfico de personas que operaba desde varias ciudades de Colombia, incluida Medellín y que fue desarticulada por las autoridades con colaboración transnacional.

Le recomendamos leer: Medellín ha registrado 13 víctimas de trata de personas en seis países este 2025

En la operación contra los ilegales se articularon la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación con Interpol, Europol y autoridades judiciales de Austria. En los municipios de Bello y Medellín estos organismos lograron la aprehensión de cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial que están señalados de hacer la captación, traslado y explotación sexual de mujeres, en su mayoría colombianas.

La investigación sobre el caso venía desde noviembre de 2024, cuando fueron localizadas dos mujeres que no pudieron justificar su permanencia legal en Austria y los organismos de seguridad de ese país corroboraron que se trataba de personas que sufrían de explotación sexual.

Luego una de las mujeres hizo la denuncia formal y ello permitió activar los canales de cooperación internacional, un mecanismo al que están vinculadas la Europol y la Policía Nacional de Colombia, que recibió el reporte al respecto en diciembre pasado a través del Siena.

El Siena es un sistema de mensajería electrónico seguro utilizado por los servicios policiales de los Estados miembros de la Unión Europea para compartir información entre sí y con Europol.

Por un periodo de nueve meses el Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de la DIJIN y la Europol intercambiaron información y se dedicaron a recoger las pruebas para identificar a las fichas claves de la organización delictiva en Colombia.

El capítulo de la indagación en nuestro país lo lideró la Fiscalía 217 Seccional del Eje Temático Contra la Trata de Personas Trasnacional y el Tráfico de Migrantes de Bogotá, que ha establecido la coordinación con las autoridades austríacas. Entre ambas identificaron a 48 víctimas de la red siendo la mayoría originarias del territorio colombiano.

El modus operandi de los delincuentes era establecer contacto con sus víctimas potenciales, que en general eran mujeres jóvenes y bonitas, a través de redes sociales y amigos en común; tras convencerlos con relatos grandilocuentes de los ingresos que podrían recibir organizaban el viaje y después de su llegada a Europa les imponían el pago superior a 40.000 euros, que era la trampa con la que las mantenían prostituyéndose para ellos, siendo esta considerada una de las formas modernas de esclavitud.

Además, le sugerimos ver: En 2024 se registraron más de 48 casos de trata de personas en Medellín

La base de operaciones de la banda era Colombia, pero contaba con una estructura de apoyo para el traslado de las mujeres a través de Austria, Alemania y Suiza.

Las cinco presuntos integrantes de esa organización capturados en Antioquia contra quienes hay cargos por trata de personas y explotación para la prostitución fueron identificadas con los alias de La Lesbi, “Esteban”, “Liheney”, “Estiwar” y “Jorge”. Pero fuera de ellos también resultaron aprehendidas dos personas más en España.

Este caso podría generar así mismo peticiones de extradición de los presuntos criminales por parte del país europeo donde se inició el proceso.