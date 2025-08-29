Capturaron a un hombre y a una mujer que habrían secuestrado y torturado a dos soldados en Tarazá, Antioquia

Las autoridades dieron un nuevo golpe al Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño con la captura de dos presuntos integrantes de este grupo armado ilegal organizado que estarían involucrados en casos de secuestro y tortura en esa región del departamento. La operación fue liderada por la Policía de Antioquia, a través del Gaula Élite, en coordinación con el Ejército, en el municipio de Tarazá.
Le puede interesar: En exclusivo sector de Miami capturan a odontólogo gringo señalado de explotar sexualmente de menores de edad en Medellín
El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, dijo que la diligencia se realizó el 24 de agosto de 2025, en zona rural de la vereda Piedras, de Tarazá, y que las personas capturadas, por orden judicial, fueron Dairon Julio Bello, alias Rivera, y Alicia Torres Montoya, alias Tamara.