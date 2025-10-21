La millonaria indemnización que deberá pagar Caracol Televisión por los daños que sufrió exparticipante en el Desafío 2006

Un contrato suscrito entre Caracol Televisión S.A. y la exparticipante del Desafío 2006, Ángela Gisela Ordóñez Vinasco, fue declarado ineficaz por el Tribunal Superior de Bogotá. El magistrado de la Sala Sexta Civil de Decisión del alto tribunal, Juan Carlos Cerón Díaz, revocó una sentencia anterior proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito y declaró a la productora civilmente responsable por los perjuicios sufridos por la demandante durante una competencia ocurrida en República Dominicana - donde se realizaba el programa- en julio de 2006. Lea el contexto: Tribunal declaró civilmente responsable a Caracol Televisión por los daños sufridos por una exparticipante del Desafío 2006 El alto tribunal concluyó que el contrato incluía un apartado denominado “Anexo de Condiciones Generales”, en el cual la empresa se eximía de toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que pudiera sufrir Ordóñez Vinasco. Sin embargo, esta cláusula vulneraba derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad humana, los cuales —por su naturaleza— no pueden ser objeto de exoneración anticipada ni de disposición privada alguna.

La indemnización que deberá pagar Caracol Televisión S.A.

EL COLOMBIANO tuvo acceso al documento de la sentencia, en el que se lee que la empresa de televisión deberá pagar una millonaria indemnización, no solo a la exparticipante, sino también a su hijo en repercusión directa debido a los perjuicios morales ocasionados por el accidente ocurrido durante una prueba en bicicleta, en condiciones de terreno y escenario irregulares, que desencadenaron la caída de la exconcursante. Ángela Gisela Ordóñez fue trasladada al Hospital General de la Plaza de la Salud, en Santo Domingo, donde se confirmó que presentaba un trauma craneoencefálico, con contusión temporal derecha y hemorragia meníngea traumática, acompañadas de pérdida de la conciencia, paresia del sexto par craneal izquierdo e hiponatremia.

Allí estuvo hospitalizada durante varios días y luego fue repatriada a Colombia para continuar su tratamiento, aunque su estado de salud fue empeorando hasta presentar un cuadro de secuelas físicas, neurológicas y cognitivas de carácter permanente, lo que ha generado limitaciones motoras severas, pérdida parcial del control de esfínteres, así como alteraciones de memoria y atención, además de un deterioro progresivo del equilibrio y la autonomía personal. Del mismo modo, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) le reconoció una pérdida de capacidad laboral del 66,78 %, estructurada en abril de 2008. En una parte del documento- cuyo contexto de esta noticia aparece en el enlace anterior- se lee lo siguiente: “Por tal motivo, la Sala considera reprochable que la entidad pretenda exonerarse de responsabilidad frente a un daño que encuentra su causa directa en su propio obrar negligente, más aún cuando lo comprometido no es un interés económico, sino bienes jurídicos superiores como la vida, la salud y la dignidad humana”. El alto tribunal ordenó —dada la entidad del daño sufrido por Ángela Gisela Ordóñez Vinasco— fijar una indemnización equivalente a cuarenta millones de pesos ($40.000.000) para ella, y de quince millones de pesos ($15.000.000) para su hijo como daño moral acreditado.

El Tribunal Superior consideró que Caracol Televisión S.A. incumplió sus deberes de diligencia y previsión, y vulneró los principios de buena fe y equilibrio contractual.

