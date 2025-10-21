La millonaria indemnización que deberá pagar Caracol Televisión por los daños que sufrió exparticipante en el Desafío 2006

Un contrato suscrito entre Caracol Televisión S.A. y la exparticipante del Desafío 2006, Ángela Gisela Ordóñez Vinasco, fue declarado ineficaz por el Tribunal Superior de Bogotá.
El magistrado de la Sala Sexta Civil de Decisión del alto tribunal, Juan Carlos Cerón Díaz, revocó una sentencia anterior proferida por el Juzgado 45 Civil del Circuito y declaró a la productora civilmente responsable por los perjuicios sufridos por la demandante durante una competencia ocurrida en República Dominicana - donde se realizaba el programa- en julio de 2006.
El alto tribunal concluyó que el contrato incluía un apartado denominado “Anexo de Condiciones Generales”, en el cual la empresa se eximía de toda responsabilidad por cualquier daño o lesión que pudiera sufrir Ordóñez Vinasco. Sin embargo, esta cláusula vulneraba derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud y la dignidad humana, los cuales —por su naturaleza— no pueden ser objeto de exoneración anticipada ni de disposición privada alguna.