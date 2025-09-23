¡De película! Macron quedó bloqueado en la calle por caravana de Trump y lo llamó: “Está bloqueado por tu culpa”

El medio digital francés Brut registró –gracias a su periodista Rémy Buisine– cómo el presidente de su país, Emmanuel Macron, fue detenido brevemente por la policía al paso de la comitiva de Donald Trump . Posteriormente, Macron llamó a Trump, bromeando sobre la situación.

No es una noticia falsa ni un montaje de la inteligencia artificial. Sucedió en Nueva York mientras varios mandatarios internacionales están de visita en la ciudad estadounidense tras su participación en la Asamblea General de la ONU.

Evidentemente, el policía le explicaba a Macron que no podía continuar su camino porque ya venía la comitiva presidencial de Trump.

El líder galo se encontraba con su equipo tras salir de la sede de la ONU y le insistía que no la veía, pero el policía reiteraba que la oía, que ya venía.

“Tengo diez personas conmigo. Voy a la embajada de Francia”, le dijo Macron al agente de policía, la idea suya era llegar a pie a la embajada. Acto seguido, Macron sacó su celular para llamar directamente a Donald Trump. “¿Cómo estás? Sabes, estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti”, le dijo.

Puede leer: Trump reaviva la polémica sobre el acetaminofén y expertos en Colombia llaman a un uso responsable

La conversación entre ambos mandatarios continuó y, según el medio francés, Macron aprovechó para proponerle a Trump una conversación sobre Qatar y Gaza. Tras el despeje de la vía Macron pudo seguir su camino a pie, con su comitiva y hasta se tomó fotos con varios seguidores que se acercaron a saludarlo.