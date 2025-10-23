Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado

Este jueves, un juez con funciones de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso medida de internamiento preventivo en centro especial de reclusión en contra de un adolescente de 17 años, de nombre Miguel Ángel, que habría ordenado el crimen de su tía abuela María Victoria Correa (70 años) y de su abuela, María Nohelia Correa (75 años), en Envigado el pasado 28 de marzo. Entérese: Así ocurrió el crimen de la periodista María Victoria Correa y su hermana dentro de una panadería en Envigado Los hechos investigados ocurrieron en una panadería del sur del Valle de Aburrá donde las mujeres, ya pensionadas, se reunían a tomar café y a compartir todas las semanas. Sin embargo, ese día se habían reunido justamente para celebrarle el cumpleaños al menor que, según las autoridades, habría planeado el asesinato.

Ese día, las dos mujeres estaban acompañadas de su sobrino, Miguel Ángel. Allí, dos hombres ingresaron y atacaron con arma de fuego a la profesora y periodista María Victoria Correa Ramírez, y a su hermana Nohelia, abuela del procesado, causándoles las muerte. En el suceso resultó lesionada otra familiar de las fallecidas, de 73 años.

La fotografía corresponde al momento en que el menor de edad y otros familiares de las víctimas dan sus primeras declaraciones a las autoridades en el lugar del crimen. FOTO: SANTIAGO OLIVARES TOBÓN.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el adolescente habría contratado, por medio de un tercero, a los sicarios que asesinaron a sus familiares con él ahí presente. Al parecer, el joven quería quedarse con unas propiedades gracias a la herencia y habría pagado por el sicariato más de $100 millones Aunque desde el día del atentado algunas versiones e hipótesis señalaron al joven como el presunto determinador del crimen, este fue capturado ayer 22 de octubre por servidores del CTI y la Policía Nacional durante una diligencia judicial adelantada en una finca del corregimiento Llanogrande de Rionegro (Antioquia), en la que fueron incautados dos manuscritos con información relevante para el caso y 24 proyectiles de diferente calibre.