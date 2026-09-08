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Enviaron a la cárcel a un hombre por matar a su padre en Rionegro el mismo día que el municipio celebraba dos meses sin homicidios

El hombre judicializado habría asesinado a su padre, de 59 años, con una puñalada en el pecho luego de una discusión familiar.

  • Imagen ilustrativa de una persona esposada. Foto: Colprensa.
    Imagen ilustrativa de una persona esposada. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La Fiscalía General de la Nación judicializó a Daniel Bedoya González, de 33 años, como presunto responsable del crimen de su padre, ocurrido el pasado 3 de julio en la vereda La Quiebra de Rionegro, Antioquia.

Según la investigación de un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 59 años, recibió una herida en el pecho con arma cortopunzante luego de una discusión familiar con el hoy investigado.

Bedoya González fue capturado el 3 de septiembre en Bello, Antioquia, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de homicidio, y un juez de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en la cárcel mientras avanza el proceso.

Entérese: Recluso con esquizofrenia fue asesinado en estación de policía de Medellín: cinco años después envían a la cárcel al señalado

Las labores de policía judicial también evidenciaron que el procesado habría amenazado de muerte a su propia madre.

El hecho habría ocurrido el mismo 3 de julio en que Rionegro celebraba dos meses consecutivos sin homicidios registrados en el municipio, según un balance presentado por la Alcaldía.

El crimen del padre de Bedoya González, sin embargo, recuerda que la violencia intrafamiliar —a diferencia de los homicidios asociados a estructuras criminales— sigue sin ceder terreno en el departamento, incluso en municipios donde los indicadores de seguridad general muestran avances.

Los homicidios por convivencia y por estructuras criminales son dos de las causas más comunes de este tipo de crímenes en Medellín.

Otros parricidios en Antioquia

El caso de Rionegro tristemente no es el único. En los últimos meses, la Fiscalía ha judicializado al menos otros tres casos similares en Antioquia.

En Caldas, Juan Pablo Jaramillo Martínez, de 26 años, fue enviado a la cárcel por el feminicidio agravado de su madre, María Teresa Martínez, de 45 años, ocurrido el 1 de mayo en el barrio El Pombal. Según la investigación, la mujer fue atacada porque se negó a darle dinero para comprar droga.

El caso generó particular conmoción porque, cuando la Policía llegó al lugar, el agresor fingió estar muerto junto al cuerpo de la víctima y atacó con un cuchillo a uno de los uniformados. Una subintendente tuvo que dispararle para controlar la situación.

Las autoridades establecieron que la víctima venía sufriendo violencia intrafamiliar de parte de su hijo desde antes, incluida una amenaza de muerte en noviembre de 2025, y que el hombre tenía antecedentes por violencia intrafamiliar y consumo de estupefacientes.

En Manrique Central, Medellín, Larry Gómez Posada, de 51 años, fue capturado inicialmente por porte ilegal de armas tras reportar el supuesto suicidio de su madre, Luz Rocío Posada Henao, de 76 años.

Sin embargo, la investigación de la Sijín descartó esa versión. Según la Fiscalía, el hombre le disparó en el rostro mientras dormía y luego intentó hacer pasar el hecho como un accidente con el arma.

Vecinos del sector confirmaron que los episodios de violencia del hombre contra su madre eran recurrentes, y las autoridades encontraron que la víctima era objeto de un ciclo de violencia física y psicológica, incluida una amenaza previa de incendiar la vivienda que ambos compartían.

Gómez Posada fue enviado a la cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Lea más: Atroz crimen en La Unión, Antioquia: Hallan muertos, con heridas de cuchillo, a dos ancianos en una vivienda

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el presunto responsable del parricidio en Rionegro y cómo fue su captura?
El procesado fue identificado como Daniel Bedoya González, de 33 años. Fue capturado por el CTI de la Fiscalía con apoyo de la Policía en el municipio de Bello, Antioquia, el pasado 3 de septiembre de 2026.
¿Cómo ocurrieron los hechos en Rionegro?
El crimen se registró el 3 de julio de 2026 en la vereda La Quiebra de Rionegro. La víctima, un hombre de 59 años y padre del investigado, falleció tras recibir una herida en el pecho con arma cortopunzante en medio de una discusión familiar.
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