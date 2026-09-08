Enviaron a la cárcel a un hombre por matar a su padre en Rionegro el mismo día que el municipio celebraba dos meses sin homicidios

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Daniel Bedoya González, de 33 años, como presunto responsable del crimen de su padre, ocurrido el pasado 3 de julio en la vereda La Quiebra de Rionegro, Antioquia.

Según la investigación de un fiscal de la Seccional Antioquia, la víctima, de 59 años, recibió una herida en el pecho con arma cortopunzante luego de una discusión familiar con el hoy investigado.

Bedoya González fue capturado el 3 de septiembre en Bello, Antioquia, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional.

Durante las audiencias concentradas, no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por el delito de homicidio, y un juez de control de garantías ordenó su reclusión preventiva en la cárcel mientras avanza el proceso.

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Las labores de policía judicial también evidenciaron que el procesado habría amenazado de muerte a su propia madre.

El hecho habría ocurrido el mismo 3 de julio en que Rionegro celebraba dos meses consecutivos sin homicidios registrados en el municipio, según un balance presentado por la Alcaldía.

El crimen del padre de Bedoya González, sin embargo, recuerda que la violencia intrafamiliar —a diferencia de los homicidios asociados a estructuras criminales— sigue sin ceder terreno en el departamento, incluso en municipios donde los indicadores de seguridad general muestran avances.

Los homicidios por convivencia y por estructuras criminales son dos de las causas más comunes de este tipo de crímenes en Medellín.