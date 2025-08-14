Envían a la cárcel al habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí

William de Jesús Cadavid, de 67 años, fue enviado a prisión por parte del juez de control de garantías por el asesinato de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, el pasado lunes en el barrio Villa Paula, zona céntrica de Itagüí.

La determinación la tomaron con base en el alto riesgo que representa este hombre para la sociedad, debido no solo a la agresión contra este joven, sino también por otros hechos similares en los que se habrían presentado agresiones físicas contra personas, en algunos casos por no darle limosna y en otros, por una simple reacción.