Envían a la cárcel al habitante de calle señalado de asesinar a un joven en Itagüí

Un juez de control de garantías determinó la medida bajo los argumentos del alto riesgo a la sociedad que representa a este hombre de 67 años, pese a su edad.

    William de Jesús Cadavid, de 67 años, es procesado por el homicidio de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, en hechos ocurridos el pasado lunes en Itagüí. FOTO: Captura de video
Santiago Olivares Tobón
Metro

hace 14 minutos
William de Jesús Cadavid, de 67 años, fue enviado a prisión por parte del juez de control de garantías por el asesinato de Esteban Yepes Palacios, de 19 años, el pasado lunes en el barrio Villa Paula, zona céntrica de Itagüí.

La determinación la tomaron con base en el alto riesgo que representa este hombre para la sociedad, debido no solo a la agresión contra este joven, sino también por otros hechos similares en los que se habrían presentado agresiones físicas contra personas, en algunos casos por no darle limosna y en otros, por una simple reacción.

Este hecho, pese a que Cadavid no se allanó a los cargos ante el juez tercero de control de garantías de Medellín por el delito de homicidio agravado, razón por la cual continuará el proceso en su contra.

Espere ampliación

Utilidad para la vida