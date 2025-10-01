A la cárcel los hombres que dejaron explosivos en la estación de Policía de Amalfi

Un juez de Control de Garantías envió a la cárcel a los dos hombres señalados de dejar un artefacto explosivo al frente de una estación de Policía del Nordeste antioqueño.

Según indicó la Fiscalía, los hombres fueron identificados como Jhan Carlos Cárdenas Hincapié y Duvier Aníbal Gómez, los cuales fueron capturados minutos después de abandonar un artefacto explosivo frente a la estación de Policía del municipio de Amalfí.

De acuerdo con las indagaciones del caso, la Fiscalía tiene en su poder videos de cámaras de seguridad y otros elementos materiales probatorios que dan cuenta de que los dos hombres se habrían acercado a la instalación oficial con una caja sellada, que posteriormente dejaron abandonada en un costado de la edificación el pasado 20 de septiembre.

Por fortuna, los uniformados detectaron el paquete antes de su detonación y pudieron evitar su activación. Al revisarlo, encontraron en su interior una olla a presión acondicionada con metralla, algo más de 10 kilogramos de nitrato de amonio y un sistema de activación de manera remota que incluía un radio de comunicaciones y un celular. En el operativo para dar con los responsables, que al parecer hacen parte de las Disidencias del Frente 36 de las Farc, las autoridades pudieron capturar a Cárdenas y Gómez a pocas cuadras de la estación. Posteriormente agentes del grupo antiexplosivos detonaron el artefacto improvisado de manera controlada.