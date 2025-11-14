Enviaron a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno

Ricardo González, coautor involucrado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, fue enviado a prisión este viernes luego de que la Fiscalía solicitara en una audiencia la medida de aseguramiento preventiva en centro de reclusión.

González fue imputado por el delito de homicidio agravado contra este joven de 20 años, quien había asistido a una fiesta de Halloween en Before bar, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

La jueza tuvo en consideración los argumentos presentados por la Fiscalía en los que señalaban que “él no tiene una familia o un núcleo más que sus padres. Él se fue, no se presenta ante las autoridades de manera inmediata, se da cuenta a través de las redes y medios de comunicación. (...) No se presenta a la autoridad y cambia de número de teléfono o llama de otro número de teléfono que no es el de él”.