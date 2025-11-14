x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Enviaron a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en golpiza mortal a Jaime Esteban Moreno

González se había presentado en la mañana del lunes 10 de noviembre a las instalaciones de la URI Canapote en Cartagena en compañía de su abogada y se puso a disposición de las autoridades judiciales.

  • Cárcel para Ricardo González por homicidio del estudiante aime Esteban Moreno. FOTO: Captura de video
    Cárcel para Ricardo González por homicidio del estudiante aime Esteban Moreno. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
hace 6 minutos
bookmark

Ricardo González, coautor involucrado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de ingeniería de la Universidad de Los Andes, fue enviado a prisión este viernes luego de que la Fiscalía solicitara en una audiencia la medida de aseguramiento preventiva en centro de reclusión.

González fue imputado por el delito de homicidio agravado contra este joven de 20 años, quien había asistido a una fiesta de Halloween en Before bar, una discoteca ubicada en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

La jueza tuvo en consideración los argumentos presentados por la Fiscalía en los que señalaban que “él no tiene una familia o un núcleo más que sus padres. Él se fue, no se presenta ante las autoridades de manera inmediata, se da cuenta a través de las redes y medios de comunicación. (...) No se presenta a la autoridad y cambia de número de teléfono o llama de otro número de teléfono que no es el de él”.

Espere ampliación...

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida