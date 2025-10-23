Cárcel de menores para el adolescente que habría ordenado el asesinato de su abuela y de su tía en Envigado

Este jueves, un juez con funciones de control de garantías del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes impuso medida de internamiento preventivo en centro especial de reclusión en contra de un adolescente de 17 años, de nombre Miguel Ángel, que habría ordenado el crimen de su tía abuela María Victoria Correa (70 años) y de su abuela, María Nohelia Correa (75 años), en Envigado el pasado 28 de marzo.
