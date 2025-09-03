x

Cardi B es absuelta en juicio millonario por presunta agresión a exguardia de seguridad

Cardi B fue absuelta de una millonaria demanda por agresión en California, cerrando un caso que la persiguió durante siete años y que estuvo marcado por acusaciones, virales y polémica. Aquí los detalles.

  • Cardi B celebró su absolución en Los Ángeles tras un juicio por agresión que inició en 2018. Foto: Getty Images.
    Cardi B celebró su absolución en Los Ángeles tras un juicio por agresión que inició en 2018. Foto: Getty Images.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
bookmark

Un juez de California absolvió a la rapera Cardi B en el proceso civil por presunta agresión interpuesto por una exguardia de seguridad, quien reclamaba 24 millones de dólares en indemnización por un incidente ocurrido en 2018.

La demandante, Emani Ellis, alegaba que la artista la había arañado en el rostro y escupido durante un altercado en un consultorio médico de Beverly Hills, lo que supuestamente le causó heridas que requirieron cirugía plástica, además de ansiedad, depresión e insomnio.

Cardi B, cuyo nombre real es Belcalis Almanzar, negó desde el inicio haber agredido físicamente a Ellis y sostuvo que el enfrentamiento fue únicamente verbal, motivado porque la guardia de seguridad intentó grabarla sin consentimiento mientras ella acudía embarazada a una cita con su obstetra.

En contexto: ¿Por qué Cardi B está en un insólito juicio? La rapera enfrenta millonaria demanda por agresión

Tras escuchar los testimonios, el tribunal determinó que Ellis no logró demostrar los elementos necesarios de agresión, negligencia ni angustia emocional suficientes para responsabilizar a la cantante. De este modo, la corte desestimó la demanda y exoneró a la rapera de cualquier obligación civil.

Cardi B testificó durante dos días y reaccionó con alivio al conocer el veredicto. “Jamás toqué a esa mujer. No puse mis manos sobre esa chica”, afirmó al salir del juzgado, donde también agradeció a su equipo legal, al jurado y a sus seguidores. Reconoció que el proceso le hizo perderse el primer día de clases de sus hijos y lo calificó como el resultado de una demanda “frívola”.

La intérprete de Up describió lo difícil que fue enfrentar el caso mientras prepara el lanzamiento de un nuevo álbum. Confesó haber pasado por “noches largas y mañanas cortas”, levantándose desde las 5:30 a.m. para asistir a las audiencias. En tono irónico, bromeó diciendo que su frente quedó “en carne viva” por los constantes cambios de peluca durante el juicio.

No obstante, el fallo no significa el final del proceso. Ron Rosen Janfaza, abogado de Ellis, anunció que planean apelar, al tiempo que la demandante criticó la actitud de la rapera en el estrado, calificándola de “nada profesional” y asegurando que sus gestos y expresiones reflejaban “falta de respeto por el tribunal”.

El caso se suma a la lista de controversias legales en las que Cardi B se ha visto involucrada. En 2022 se declaró culpable por su participación en una pelea en un club nocturno de Nueva York y fue condenada a realizar servicio comunitario. Más recientemente, en 2023, enfrentó otra demanda después de lanzar un micrófono a una fanática que le arrojó una bebida durante un concierto en Las Vegas.

Ahora, tras ser absuelta en Los Ángeles, la rapera espera dejar atrás un proceso que definió como un obstáculo personal y profesional. “Espero que esto sea algo que quede atrás”, concluyó.

