Cardi B confirmó su cuarto embarazo: espera un hijo con el jugador de fútbol americano Stefon Diggs

La rapera Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con su nuevo novio, el jugador de fútbol americano Stefon Diggs, reveló la artista el martes luego de semanas de rumores.
“Estoy emocionada, estoy feliz”, dijo la cantante estadounidense de raíces dominicanas en una entrevista con el canal CBS.
Cardi B y Diggs, estrella de los New England Patriots, se presentaron públicamente como pareja a comienzos de año, meses después de que la estrella se separara del también rapero Offset, padre de sus tres hijos.