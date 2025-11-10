¿Carga rápida o lenta? Expertos demuestran qué es lo mejor para los smartphones

La carga rápida no degrada la batería de los ‘smartphones’ más que la carga lenta, como se ha demostrado en una prueba que ha durado dos años y que desmiente uno de los mitos más frecuentes sobre esta tecnología.
La carga rápida ayuda a reducir los tiempos de carga de una batería, pero siempre se ha pensado que, como durante su uso se genera mucho calor, tiene un impacto en este componente. Esto se debería a que las baterías de los ‘smartphones’ están fabricadas principalmente con iones de litio, que son muy sensibles a las variaciones de temperatura, llegando a degradarse cuando esta es elevada.
Es decir, la carga rápida, al generar más calor, supuestamente daña la batería, haciendo que con el tiempo pierda capacidad.
Sin embargo, los expertos en tecnológica del canal de YouTube HXT Studio han puesto a prueba este hecho con un análisis que ha abarcado dos años y 40 teléfonos, concretamente, de modelos iPhone 12 y iQOO 7.